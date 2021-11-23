Новое производство медицинского кислорода создадут на Ставрополье на основе ГЧП

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Новое производство по выпуску медицинского кислорода создадут в Ставропольском крае на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Предварительная мощность выпуска составит 50 тонн в сутки, сообщил в интервью ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Есть договоренность с Китаем о покупке станции для производства кислорода мощностью 50 тонн в сутки. План амбициозный, это будет государственно-частное партнерство с компанией "Арнест", мы компенсируем им часть капитальных вложений. Надеемся, что станция заработает уже весной 2022 года", - сказал он.

Создание нового производства позволит в значительной мере обеспечить потребность региона в медицинском кислороде. "Тогда мы точно будем знать, что на 50% от сегодняшней потребности край будет обеспечен собственным производством кислорода. Кислород стал очень большой проблемой для всех", - отметил Владимиров.

На Ставрополье медицинский кислород выпускают заводы "Невинномысский азот" и "Ставролен". Ранее в Минздраве края сообщали о том, что региону не хватает собственных мощностей по производству медицинского кислорода. Ставрополье закупает кислород из других регионов России, достигнута договоренность о поставке нескольких сотен тонн из Азербайджана.