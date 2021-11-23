В мэрии Москвы назвали перспективным экспорт томографов и устройств для реабилитации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Поставки за рубеж компьютерных томографов, а также устройств для массажа и механотерапии являются наиболее перспективными направлениями для московских экспортеров медицинской продукции. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Приоритетными товарами на экспорт в сфере медицинской промышленности сегодня являются компьютерные томографы, которые столичные компании начали активно экспортировать в 2021 году, а также устройства для механотерапии и лечебного массажа", - сказал Ефимов.

Он отметил, что за 8 месяцев 2021 объем поставок компьютерных томографов достиг $6,53 млн - год назад за то же время продали томографов менее чем на $200 тыс. Подобного роста не наблюдается ни в одной другой категории экспортируемых товаров медицинской промышленности, подчеркнул Ефимов. Поставки устройств для массажа и механотерапии выросли на 117% и достигли $2,92 млн.

По словам заместителя мэра, компьютерные томографы в этом году впервые экспортировались в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. Что касается устройств для массажа и механотерапии, московские экспортеры в последнее время нарастили их поставки в Израиль, а также в страны ближнего зарубежья, в частности, в Казахстан и Белоруссию, сообщил он.

Востребованность лекарств

Перспективным с точки зрения экспорта является и ряд категорий фармацевтической продукции, рассказал ТАСС во вторник глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"К приоритетным товарным категориям московского экспорта фармацевтической продукции относятся расфасованные лекарства и иммунологические продукты", - рассказал он.

По словам Прохорова, эта продукция заняла большую часть строчек в списке десяти главных статей московского экспорта фармацевтической продукции в январе-августе 2021 года. На лекарства пришлось более $143 млн, на иммунологические продукты - более $62 млн. При этом, например, категория "иммунологические продукты для розничной продажи" показала более чем пятикратный рост по сравнению с январем-августом 2020 года, а ряд лекарственных категорий выросли на десятки процентов.

Прохоров отметил, что для поставок расфасованных лекарств из Москвы перспективны такие направления, как Боливия, Гонконг и Испания, куда эта категория товаров не экспортировалась, а также такие традиционные для московских экспортеров рынки, как Узбекистан, Монголия, Таджикистан, Мексика. Иммунологические препараты из Москвы востребованы в Италии, Латвии, Казахстане, Белоруссии, а также на новых рынках, открытых в этом году столичными экспортерами: в Индии и Южной Корее.

Динамика экспорта в 2021 году

Как сообщили ТАСС в центре поддержки экспорта "Моспром", в целом экспорт товаров медицинской промышленности из Москвы в январе-августе 2021 года превысил $69 млн. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 39%.

По тем же данным, экспорт фармацевтической продукции из Москвы составил $750,33 млн, что превышает показатели января-августа 2020 года на 248%.

На Москву приходится 40,8% российского экспорта медицинской продукции и 52,5% российского экспорта фармацевтической продукции, столица сохраняет лидерство среди регионов РФ в обоих сегментах. Доля Москвы в общероссийском экспорте по сравнению с прошлым годом выросла: в 2020 году на столицу приходилось 35,5% отечественного экспорта медицинской продукции и 31,9% экспорта фармацевтической продукции, сообщает "Моспром".