ВРП Кабардино-Балкарии составит 200 млрд руб. по итогам года

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Кабардино-Балкарии (КБР) возрастет до 200 млрд руб. к концу 2021 года с темпом роста в 2,6%. Об этом сообщил председатель правительства республики Алий Мусуков в ходе совещания в Нальчике под руководством зампреда правительства РФ Александра Новака.

"ВРП по итогам 2020 года составил чуть более 180 млрд руб., или 102,1% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах. Текущий год мы планируем закончить на уровне валового регионального продукта, превышающего 200 млрд руб., с темпом роста 2,6%. В прошлом году, несмотря на действовавшие ограничительные меры в секторах экономики, удалось продемонстрировать существенную положительную динамику индекса промышленного производства - было отгружено товаров собственного производства на сумму свыше 50 млрд руб., а индекс в годовом отношении составил 115,1%", - рассказал Мусуков.

Он отметил, что КБР, как и все субъекты РФ, столкнулась с падением экономической активности, занятости и доходов населения, с ограниченностью ресурсов для восстановления экономики, угрозой обеспечения экономической динамики, а также сохранению социальной стабильности. "Вместе с тем, благодаря своевременной разработке и реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в республике в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а также мерам, принятым и продолжающимся приниматься на федеральном уровне, удалось не допустить развития крайне негативных сценариев в региональной экономике, сохранить финансовую экономическую устойчивость, обеспечить исполнение всех взятых на себя социальных обязательств", - отметил он.

Объем продукции сельского хозяйства в 2020 году в регионе превысил 61 млрд руб. - 110% в сопоставимой оценке, уточнил Мусуков. Рост производства был обеспечен за счет увеличения валовых сборов зерновых, масличных культур, плодов и ягод, а также наращивания объемов производства молока и мяса. "В 2020 году в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий было произведено продукции в 2,1 раза больше, чем в среднем по СКФО и в 3,2 раза больше, чем в среднем по РФ, и у нас первое место среди субъектов СКФО по объему сельхозпродукции на душу населения", - добавил Мусуков, отметив, что субсидирование отрасли, которое продолжается в последние годы, дает свои результаты.