Количество безработных в КБР к концу года снизится до показателей допандемийного периода

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Уровень общей безработицы в Кабардино-Балкарии (КБР) снизится до 9,8%, что соответствует показателям допандемийного 2019 года, сообщил председатель правительства региона Алий Мусуков во вторник на совещании под председательством зампреда правительства РФ Александра Новака в Нальчике.

"В настоящее время в качестве безработных зарегистрировано 13,5 тыс. человек, что почти в 5,3 раза ниже значений на начало года. Уровень регистрируемой безработицы составляет 3%. До конца текущего года предполагается снизить уровень общей безработицы и дойти до 9,8% рабочей силы, что соответствует допандемийным показателям. При этом мы осознаем, что это будет все еще выше, чем в среднем по Российской Федерации", - сказал Мусуков.

Он пояснил, что напряженность на рынке труда республики резко возросла из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции и непростой ситуацией в экономике и социальной сфере в прошедшем году. На 1 января 2021 года в органах службы занятости КБР на учете в качестве безработных стояло более 71 тыс. человек, что в 10 раз больше, чем годом ранее. "Уровень регистрируемой безработицы составил 16%. Могу сказать, что нам в общем удалось реализовать с начала года намеченный комплекс мер, направленных на восстановление занятости населения", - отметил Мусуков.