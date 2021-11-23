В КБР намерены дополнительно получить 1 млрд руб. собственных доходов в бюджет 2021 года

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают получить более 1 млрд рублей собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет региона сверх ранее установленного плана, об этом сообщил во вторник председатель правительства КБР Алий Мусуков в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Александра Новака в Нальчике.

"За 10 месяцев 2021 года отмечается рост налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета почти на 14%. Мы планируем, что к концу года сверх утвержденных плановых показателей по собственным налоговым м неналоговым доходам соберем более 1 млрд рублей. Это позволяет рассчитывать, что мы не окажемся в ситуации необходимости изыскания дополнительных финансовых средств и наращивания дополнительной кредитной нагрузки, это даст нам <...> возможность наращивать расходы в социальной сфере, в частности повышения заработной платы бюджетникам", - сказал Мусуков, добавив, что в этом году в регионе уже удалось повысить заработную плату работникам бюджетных учреждений на 10%.

По его словам, с начала года наблюдается положительная динамика по поступлениям в бюджет практически со всех налоговых источников. "По всем налогам, уплачиваемым субъектами МСБ по специальным режимам, мы фиксируем высокую положительную динамику, что также показывает тенденцию к восстановлению экономики и предпринимательства", - добавил Мусуков.

Он также отметил, что в прошлом году Кабардино-Балкарии удалось существенно снизить объем государственного долга.

"Бюджетный год удалось завершить с профицитом, что позволило продолжить политику сокращения госдолга республики, который по сравнению с началом 2018 года сократился почти на 5 млрд рублей, или в 1,7 раза от общего объема <...>. При этом в его структуре с прошлого года у нас полностью отсутствует коммерческая составляющая, то есть коммерческие кредиты. Весь долг, который у нас сегодня есть - долг только перед Минфином РФ", - добавил глава правительства республики.