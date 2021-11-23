В Кабардино-Балкарии за шесть лет направят на реализацию нацпроектов 35,7 млрд руб.

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Около 35,7 млрд руб. будет направлено на реализацию мероприятий национальных проектов на территории Кабардино-Балкарии (КБР) за шесть лет, сообщил председатель правительства республики Алий Мусуков в ходе совещания с участием вице-премьера РФ Александра Новака в Нальчике.

"В республике в рамках национальных проектов разработаны и утверждены 47 региональных проектов, общий объем финансирования которых в 2019-2024 годах включительно прогнозируется в размере 35,7 млрд рублей <...>. Общий объем финансирования в текущем году составляет 8 млрд 327 млн рублей, из которых средства федерального бюджета - 6 млрд 260 млн и более 2 млрд регионального бюджета", - рассказал Мусуков.

По состоянию на 20 ноября 2021 года, освоение средств на текущий год составило более 82% от общего объема доведенных до нас средств, добавил он. "Опыт предыдущих лет помог нам выстроить эффективную систему реализации национальных проектов, благодаря чему уровень освоения средств у нас стабильно выше среднероссийского показателя как в общем объеме, так и в разрезе каждого национального проекта (в среднем по России цифра составила около 69%)", - уточнил Мусуков.

В текущем году в КБР ведется строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт, благоустройство территорий в отношении 520 объектов. Большая часть объектов уже завершена, по всем остальным ведутся работы согласно плану. "Работа по реализации национальных проектов будет активно продолжена и в наступающем году. В соответствии с проектом федерального бюджета, подписываем с федеральными органами исполнительной власти соглашения", - резюмировал Мусуков.

Ключевые цели 13 национальных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в указе "О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации. Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на 6 лет - до 2030 года.