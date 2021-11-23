В Петербурге стоимость проезда в общественном транспорте вырастет на пять рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,23 ноября. /ТАСС/. Стоимость проезда в городском общественном транспорте Петербурга в новом году вырастет на 5 рублей. Тарифы изменятся 1 января. Об этом во вторник сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

"Стоимость "гостевого" тарифа будет увеличена на 5 руб. Проезд в наземном транспорте составит 60 руб., в метро - 65 руб.", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что разовый тариф по "Подорожнику" увеличится на четыре рубля. Цена проездных билетов длительного пользования и льготных проездных билетов вырастет на 4%.

В 2022 году стоимость поездки в метро по карте МИР составит 46 рублей при оплате через турникет и 41 рубль при оплате приложением MIR Pay. По "Единой карте петербуржца" проезд в метро станет дешевле: 35 рублей при оплате через турникет и 31 рубль при оплате через электронный кошелек.

В комитете по транспорту добавили, что с 1 апреля планируется отменить участковый и километровый тарифы, вместо них установят единый городской тариф в размере 60 рублей. за поездку по "гостевому" тарифу и 40 рублей. по билету "Подорожник". С начала апреля также будет введен пересадочный тариф "60 минут".