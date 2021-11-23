Кабмин увеличил субвенции на здравоохранение для пяти регионов России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пять регионов России будут получать увеличенные субвенции на оказание обязательной медицинской помощи. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ, сообщила во вторник пресс-служба кабинета министров.

"С 2022 года для отдельных регионов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями будет увеличен объем субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи", - отметили в правительстве. В сообщении уточняется, что "речь идет о Якутии, Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах".

По данным пресс-службы, в 2022 году эти регионы смогут дополнительно получить 6,3 млрд рублей, в 2023 году - 6,7 млрд рублей, в 2024 году - 7 млрд рублей. "Источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование, которые поступают в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - пояснили в кабинете министров.

"Постановлением правительства внесены изменения в методику распределения субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам его территориальных фондов в части увеличения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг с 4,5 до 5,5", - сказали в пресс-службе.