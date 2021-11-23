Более 300 специальностей создадут в рамках программы "Приоритет-2030"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 новых специальностей будет создано в ближайшие 10 лет в вузах - участниках федеральной программы "Приоритет-2030", сообщили во вторник ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко в его аппарате.

"Подготовка высококвалифицированных кадров - важнейший инструмент достижения национальных целей, которые определил президент России Владимир Путин. Для правительства важно, чтобы наши университеты, получившие мегагранты в 1 млрд рублей по программе "Приоритет-2030", не просто представили программы трансформации, но и предусмотрели создание новых факультетов и направлений обучения. Считаю это достойным ответом на запрос рынка. Всего в ближайшие 10 лет в этих вузах планируется создать более 300 новых специальностей. Каждая вторая из них связана с цифровыми технологиями и развитием искусственного интеллекта", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В частности, в Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина до 2024 года планируется создать четыре новые программы магистратуры в области искусственного интеллекта: "Инженерия искусственного интеллекта", Practical Artificial Intelligence, "Искусственный интеллект в электроэнергетике" и "Интеллектуальные городские энергетические системы". Томский государственный университет в ближайшие три года разработает четыре программы бакалавриата и две программы магистратуры, направленные на подготовку специалистов в области ИИ для медицинской и горнодобывающей отраслей.

Вице-премьер отметил, что работа вузов по трансформации и созданию новых направлений обучения является ответом на запрос реального сектора экономики по подготовке кадров, обладающих цифровыми компетенциями.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы.