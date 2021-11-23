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"Татнефть" может выплатить дивиденды за девять месяцев в размере 26,5 рубля на акцию

Согласно дивидендной политике, эта компания направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года в размере 26,5 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Внеочередное собрание акционеров состоится 29 декабря и будет проведено в форме заочного голосования. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании, будет сформирован по состоянию на 5 декабря.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 23% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 40% акций.

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