Кабмин выделил свыше 352 млн рублей на поддержку МСП, пострадавших от паводков в Крыму

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство выделило более 352 млн рублей на поддержку малых и средних предприятий (МСП), пострадавших из-за паводков в Крыму, сообщает во вторник пресс-служба кабинета министров.

"Республика Крым получит более 352 млн рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральное финансирование позволит поддержать свыше 540 предпринимателей. За счет этих средств они смогут провести капитальный ремонт в поврежденных помещениях и частично компенсировать расходы по арендной плате.

В июне в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей. Тогда люди лишились жилья, были повреждены дороги, учебные и медицинские учреждения, нанесен ущерб представителям бизнеса и аграриям.

Ранее правительство уже оказывало финансовую помощь республике, принявшей на себя удар стихии. Так, в августе было выделено финансирование на восстановление дорог, а в сентябре - на работы по восстановлению пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае. В сентябре на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков, федеральный центр направил порядка 400 млн рублей. Почти столько же в октябре получил детский центр "Артек" на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Кроме того, средства направлялись на капитальный ремонт школ, компенсацию ущерба сельхозпроизводителям и медицинским организациям. В октябре из резервного фонда также поступило финансирование на возмещение средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Такую помощь смогли получить почти 4 тыс. человек.