Долг Mouzenidis Travel перед российскими туристами составил 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Долг четырех юридических лиц туроператора Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет 1,3 млрд рублей, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на гендиректора компании Александра Цандекиди.

"На сегодня зафиксировано 25 501 пострадавших туристов, общая сумма долга составила 1 млрд 274,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Четыре туроператора, работавшие под брендом Mouzenidis Travel, направили в страховую компанию "ТИТ" реестры договоров, по которым не могут быть выполнены обязательства в связи с остановкой деятельности компаний. В частности, в реестре московской компании указаны 16 465 человек, сумма невыполненных обязательств составляет 822 млн рублей, фингарантий - 50 млн рублей.

"Очевидно, что выплаты туристам будут символические, но окончательными эти цифры считать нельзя. Страховая компания "ТИТ" параллельно принимает от туристов заявления на выплату страхового возмещения и формирует реестр поступивших требований. После сверки всех реестров будет принято решение о выплатах. Документы страховщик принимает до 1 декабря", - объяснили в РСТ.

12 ноября российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности. Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров.