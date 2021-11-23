В Молдавии заявили, что пытаются предотвратить возможное отключение от поставок газа РФ

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии пытается предотвратить возможное отключение от поставок российского газа, связанное с просрочкой платежей. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну на своей странице в Facebook во вторник.

"Сегодня в министерство инфраструктуры и регионального развития было уведомлено "Молдовагаз" о создавшейся ситуации. В связи с этим правительство ищет решения, которые позволят гарантировать поставки газа гражданам нашей страны. <…> Пока "Молдовагаз" не нашел коммерческого решения для выплаты текущего долга", - отметил он.

Спыну проинформировал, что проблема задолженности перед "Газпромом" обсуждалась вчера на заседании наблюдательного совета "Молдовагаз". Он пояснил, что она сформировалась за октябрь, также, согласно контракту, "Молдовагаз" должен финансово обеспечить 50% поставок в ноябре. "Эти суммы должны были быть выплачены до 20 ноября. Такая формула оплаты за газ является частью базового контракта между "Молдовагаз" и "Газпромом", - уточнил Спыну.

По его словам, в настоящее время текущая задолженность составляет $74 млн. Она сформировалась из-за несвоевременной корректировки тарифов, уточнил он.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. В понедельник официальный представитель "Газпрома" Сергея Куприянова сообщил, что республика не рассчитывается за потребленное топливо в срок. Он объяснил, что в соглашении стороны договорились о стопроцентной оплате текущих платежей. Куприянов проинформировал, что сегодня "Газпром" уведомил молдавскую сторону о том, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.