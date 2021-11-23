Итальянский рыночный регулятор оштрафовал Apple и Amazon за нарушение норм конкуренции

РИМ, 23 ноября. /ТАСС/. Итальянское надзорное антимонопольное ведомство Antitrust оштрафовало американские компании Amazon и Apple на €68,7 млн и €134,5 млн соответственно за нарушение норм конкуренции. Как сообщает во вторник газета la Repubblica, санкциям подверглось соглашение компаний, подписанное в 2018 году, которое исключает на итальянском сайте Amazon ряд продавцов Apple, не авторизованных компанией.

Как указывают итальянские надзорные органы, это нарушает права как продавцов, так и потребителей. Комплексная проверка со стороны Antitrust началась в июле 2020 году, когда один из посредников, исключенных Amazon, подал официальную жалобу. Как отмечает Antitrust, решение принято в соответствии с линиями ЕС, которые не допускают дискриминационных коммерческих политик. Подобные санкции были также приняты контролирующими органами в Германии и Испании.

Amazon является самым посещаемым в Италии сайтом электронной торговли. Amazon и Apple - самые крупные в Италии цифровые платформы продаж электроники и средств коммуникации, отмечает la Repubblica.