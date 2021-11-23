Интерактивная карта для выбора парковочного места появилась в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Интерактивная карта для выбора машиноместа в Москве появилась на сайте Центра управления городским имуществом. Подобрать парковочное место можно по аналогии с выбором билета в кинотеатре, сообщила во вторник пресс-служба Центра управления городским имуществом.

"Проект по созданию интерактивных карт позволит покупателям и арендаторам выбрать место в режиме онлайн не выходя из дома. Вы открываете интересующий адрес, выбираете удобное место и кликаете на него, чтобы узнать подробности - все просто, как купить билеты в кино. Сейчас внедрены карты по восьми адресам в шести округах столицы. К концу года выбрать парковочное место по интерактивной карте будет возможно по всем адресам подземных и наземных паркингов, машиноместа которых находятся в хозяйственном ведении ГУП "ЦУГИ", - приводятся слова заместителя генерального директора Центра управления городским имуществом Артема Сурженко.

Ознакомиться с интерактивными картами паркингов можно на сайте cugimos.ru в разделе "Услуги".

Так, например, лоты на улице Дмитрия Ульянова, дом 6, корпус 1, Кировоградская, дом 36, корпус 1, проспект Мира, дом 83, бульвар Маршала Рокоссовского, дом 6, корпус 1 можно купить по преимущественному праву приобретения, машиноместа на улице Борисовские пруды, дом 5, корпус 1 и Академика Янгеля, дом 1, корпус 1 выставлены на публичное предложение, места в паркинге на Можайском шоссе в доме 45, корпусе 1 смогут приобрети все желающие через открытые аукционы.