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Дагестанское мясо с 2022 года будут поставлять в Кувейт

Более 14 млн направлено на приобретение линии убоя скота и холодильного оборудования

МАХАЧКАЛА, 23 ноября./ТАСС/. Поставки мяса из Дагестана планируется осуществлять в 2022 году в Государство Кувейт. Переговоры ведутся и с Египтом, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"ООО "Премиум" реализован проект, предусматривающий строительство убойного пункта мощностью 650 голов МРС или 50 голов КРС в смену. Деятельность предприятия будет направлена на поставки мяса, как на внутренние рынки, так и на рынки ближнего и дальнего зарубежья. В частности, заключен контракт на поставки мяса в 2022 году в Государство Кувейт, ведутся переговоры с представителями Арабской Республики Египет",- говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестором вложено более 60 млн рублей собственных средств, из которых более 14 млн направлено на приобретение линии убоя скота и холодильного оборудования.

В новость внесена правка (13:23 мск) - передается с исправлением в первом абзаце и цитате, верно - Государство Кувейт.

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Северный КавказДагестан
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