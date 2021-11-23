В столичном регионе почти закончились свободные склады из-за роста онлайн-ретейла

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Объем вакантных складских площадей в Московском регионе в 2021 году достиг 0,4%, это минимальный показатель с 2008 года. Об этом рассказал журналистам во вторник региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.

"Два рекорда на рынке и оба не понравятся арендаторам. Вакантность минимальная и составляет 0,4%, то есть занято все. Ставка тоже выросла и продолжает расти", - сказал Фомиченко.

Как следует из материалов Knight Frank, запрашиваемая ставка аренды склада класса "А" в Московском регионе за год выросла с 4 тыс. рублей за 1 кв. м в год до 5,2 тыс. рублей.

Основной спрос на склады, по данным Knight Frank, пришелся на компании онлайн-торговли (38% от всех сделок по аренде и покупке площадей, или 733 тыс. кв. м). По прогнозу, онлайн-ретейлеры останутся основными потребителями складов в 2022 году.

По данным Knight Frank, в 2021 году введено в эксплуатацию 861 тыс. кв. м складов, до конца года ожидается ввод еще 240 тыс. кв. м. Суммарный объем станет максимальным с 2014 года, прогнозируют аналитики. Около 53% введенных в эксплуатацию складов приходится на формат built-to-suit (строительство под нужды заказчика).