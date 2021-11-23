Сумма переводов граждан через Систему быстрых платежей составила 4,9 трлн рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. За все время существования Системы быстрых платежей (СБП) 40 млн человек совершили переводы на сумму 4,9 трлн рублей. Об этом сообщила заместитель директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Эльвина Егиянц в ходе конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

"В части С2С переводов (переводы между физическими лицами - прим. ТАСС) уже порядка 40 млн граждан воспользовались системой, совершили 800 млн переводов на сумму 4,9 трлн рублей. Чтобы сравнить с началом года и понимать, как растет, и какая у нас динамика: по количеству пользователей в три раза увеличение, по количеству переводов в семь и по сумме в шесть раз", - сказала Егиянц, сообщая статистические данные в разрезе сервисов СБП за все время функционирования этой системы.

Также она отметила, что более значительными темпами, поскольку сервис очень активно развивается, растут переводы С2B (оплата товаров и услуг гражданами). "На текущий момент это 3,5 млн граждан, которые воспользовались услугами, сделали операции по оплате, 9 млн переводов, на сумму 44 млрд рублей. В 14 раз увеличилось количество пользователей, в 12 раз - количество переводов, и в 11 раз - сумма", - добавила представитель регулятора.

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК - операционным платежным и клиринговым центром. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.