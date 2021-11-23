Мишустин заявил, что цифровизация влияет на работу телеиндустрии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам XXV Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей, который проходит 23-24 ноября в Москве. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте правительства.

"Цифровые технологии проникают во все процессы работы телеиндустрии, меняя рынок медиапотребления. И если еще относительно недавно основной задачей телевидения была доставка качественного изображения и звука для каждого жителя страны, независимо от того, где он живет, то теперь она усложняется вопросом выбора. Каким способом это делать: через телевизионный канал или цифровую платформу. И продолжат ли эти два направления дополнять друг друга или станут развиваться самостоятельно", - говорится в тексте приветствия.

90 лет назад был создан Московский радиовещательный технический узел, из которого начались регулярные передачи. Вместе с телевидением юбилей отмечает и Международный конгресс Национальной ассоциации телерадиовещателей: 25 лет он собирает профессионалов медиаотрасли, чтобы обменяться идеями о том, как повысить творческую, технологическую и коммерческую конкурентоспособность. В первый день форума лучшие инженерные и телекоммуникационные проекты будут отмечены премией имени Владимира Зворыкина - выдающегося русского инженера и изобретателя.

По словам премьера, тема нынешней встречи - "ТВ + Digital. Смешать, но не взбалтывать" - очень актуальна сегодня.

"В прошлом году телевещателям пришлось оперативно реагировать на быстрые изменения в отрасли, проявлять гибкость в подходах, находить нестандартные решения. В результате многие открыли для себя новые возможности и инструменты взаимодействия со зрителем. Смогли не только перестроиться и остаться на медиарынке, но и продолжили развиваться и двигаться вперед", - отметил Мишустин, пожелав участникам конгресса интересных дискуссий, неординарных решений, удачи и всего самого доброго.