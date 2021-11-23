Доходы бюджета Ненецкого автономного округа возросли на 3,2 млрд рублей

ТАСС, 23 ноября. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) во вторник приняли в двух чтениях поправки в региональный бюджет, в соответствии с которыми доходы казны в 2021 году возрастут на 3,2 млрд рублей и составят 27,68 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Расходы увеличатся на 923 млн рублей и составят 27,87 млрд рублей. Дефицит окружного бюджета в 2021 году уменьшится на 2,34 млрд рублей и составит 185,8 млн рублей.

"Окружные депутаты приняли изменения в окружной бюджет на текущий год. Общий объем доходов окружного бюджета на 2021 год увеличится на 3,2 млрд рублей и составит 27,68 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Доходная часть окружного бюджета увеличилась за счет поступлений налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, за счет доходов по проекту "Харьягинское месторождение" и безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Дополнительные средства будут направлены на строительство автодороги Нарьян-Мар - Усинск, на выкуп жилья из ветхого и аварийного фонда, на субсидии по перевозке воздушным и водным транспортом, для сельхозтоваропроизводителей, а также в сферу ЖКХ.

Дополнительно будет профинансировано возмещение затрат по коммунальным услугам для медучреждений и образовательных организаций, выделены дополнительные средства на меры по предотвращению распространения коронавируса на территории округа, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.