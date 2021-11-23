Комитет Думы перенес обсуждение QR-кодов с Мурашко, Шадаевым и Поповой

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Расширенное заседание профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по законопроекту о введении QR-кодов для граждан при посещении общественных мест перенесено на более поздний срок, сообщил ТАСС источник в нижней палате. Планировалось, что оно пройдет в Думе 24 ноября с участием министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

"Да, на завтра отмена", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что мероприятие состоится в другой день.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Совет Думы ранее направил документ в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, депутаты намерены провести встречи и обсудить законопроект с руководством Минздрава и Роспотребнадзора, а также с вице-премьером Татьяной Голиковой.