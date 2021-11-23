Опрос: жители Дальнего Востока готовы арендовать квартиру почти за 30 тыс. рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока готовы арендовать жилье в своем регионе в среднем за 29 тыс. рублей в месяц. На съем жилплощади у них уходит четверть семейного дохода, следует из результатов опроса ВЦИОМ и ДОМ.РФ.

"Целевая аудитория - те, кто арендует жилье или собирается арендовать жилье во Владивостоке. <…> На оплату аренды сейчас тратится 25% ежемесячного дохода семьи, в среднем опрошенные готовы платить за съемное жилье 29,7 тыс. рублей в месяц. 73% опрошенных работают, 13% - учатся; средний размер семьи - два человека", - говорится в презентации с результатами исследования, которая была представлена на онлайн-конференции ДОМ.РФ по развитию жилищного строительства.

Согласно представленным данным, 94% опрошенных заявили, что арендуют или планируют арендовать жилье в своем регионе. При этом 46% готовы переехать в другой субъект страны, если работодатель создаст условия для проживания. В среднем жители Дальнего Востока арендуют квартиры на 2,2 года, но готовы жить в съемном жилье и больше пяти лет.

В большинстве случаев опрошенные заявили, что площадь квартиры должна составлять около 50 кв. м. Для дальневосточников также важно подходящее расположение жилья, ремонт, наличие стиральной машины, мебели и кухни со встроенной техникой, следует из результатов опроса.

Как уточнил заместитель директора департамента развития приоритетных территорий Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития РФ Игорь Коркин, темпы роста стоимости жилья в ДФО в этому году оказались ниже общероссийских значений при том, что на протяжении многих лет стоимость жилья в округе превышала среднюю по стране из-за высокой стоимости строительства инфраструктуры. По словам Коркина, на показатели повлиял повышенный спрос из-за реализации ипотечных программ.

В сентябре генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил ТАСС, что институт развития планирует реализовать несколько проектов арендных домов в городах Дальнего Востока. Речь идет о Приморском, Камчатском, Хабаровском краях, а также Сахалинской и Амурской областях.