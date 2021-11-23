Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ПФР на 2022-2024 годы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект закона о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022-2024 годы. Согласно проекту закона, доходы бюджета ПФР в 2022 году составят 10,032 трлн рублей, в 2023 году - 10,591 трлн рублей, в 2024 году - 11,074 трлн рублей. Расходы в 2022 году составят 10,154 трлн рублей, в 2023 году - 10,574 трлн рублей, в 2024 году - 11,167 трлн рублей.

Среднегодовой размер страховой пенсии составит в 2022 году 17,115 тыс. рублей, в 2023 году - 17,893 тыс. рублей, в 2024 году - 18,733 тыс. рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рублей 10 копеек. Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составит с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в 2022 год 7,7%, в 2023 году - 2,5%, в 2024 году - 9,9%. Индексация страховой пенсии составит в 2022 году 5,9%, в 2023 году - 5,6%, в 2024 году - 5,5%.

Размер материнского (семейного) капитала для семей, право которых на маткапитал на второго и последующих детей возникло до 31 декабря 2019 года, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка, составит в 2022 году 503,237 тыс. рублей, в 2023 году - 523,366 тыс. рублей, в 2024 году - 544,301 тыс. рублей. Размер маткапитала в случае рождения (усыновления) второго или последующего ребенка начиная с 1 января 2020 года составит в 2022 году - 665,009 тыс. рублей, в 2023 году - 691,609 тыс. рублей, в 2024 году - 719,273 тыс. рублей.

Расходы на выплату пособий и оказание услуг по погребению умерших пенсионеров - получателей страховой или накопительной пенсии, не работавших на день смерти, определены исходя из ожидаемой общей численности получателей в 2022-2024 годах 1,4 млн человек ежегодно.

В составе доходов запланированы средства, поступающие от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в соответствии с законодательством РФ, в 2022 году - 6 млрд рублей, в 2023 году - 6,3 млрд рублей, в 2024 году - 6,6 млрд рублей. Расходы на выплату накопительной пенсии запланированы в 2022 году в объеме 3,8 млрд рублей, в 2023 году - 5,5 млрд рублей, в 2024 году - 7,2 млрд рублей с учетом расходов на доставку, которые составят 2,3 млн рублей, 3,3 млн рублей и 4,3 млн рублей соответственно. Планируемое количество получателей накопительной пенсии в 2022 году составит 155,7 тыс. человек, в 2023 году - 210,6 тыс. человек, в 2024 году - 262,3 тыс. человек. Планируемый средний размер накопительной пенсии в 2022 году - 2 049,85 рубля, в 2023 году - 2 171,68 рубля, в 2024 году - 2 293,51 рубля.

В бюджете ПФР также предусмотрены расходы на осуществление срочной пенсионной выплаты в 2022 году в размере 1,2 млрд рублей, в 2023 году - 1,4 млрд рублей, в 2024 году - 1,6 млрд рублей с учетом расходов на доставку, которые составят 1,6 млн рублей, 2 млн рублей и 2,3 млн рублей соответственно. Планируемое количество получателей в 2022 году составит 42,4 тыс. человек, в 2023 году - 46,5 тыс. человек, в 2024 году - 50,7 тыс. человек. Планируемый средний размер срочной пенсионной выплаты в 2022 году составит 2 297,53 рубля, в 2023 году - 2 499,14 рубля, в 2024 году - 2 700,75 рубля.