Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда соцстрахования на 2022-2024 годы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда социального страхования (ФСС) на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета ФСС в 2022 году составит 988,156 млрд рублей, общий объем расходов бюджета фонда - 944,117 млрд рублей, профицит - 44,038 млрд рублей. На 2023 год доходы фонда составят 1,054 трлн рублей, расходы - 1,011 трлн рублей, профицит - 42,709 млрд рублей. В 2024 году уровень прогнозируемых доходов составит 1,125 трлн рублей, расходы - 1,076 трлн рублей, профицит - 49,265 млрд рублей.

Проектом федерального закона установлены объемы межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в бюджет фонда из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, в объеме 5 млрд 882,5 млн рублей в 2022 году, 6 млрд 176,6 млн рублей в 2023 году и 6 млрд 485,4 млн рублей в 2024 году.

В части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством бюджет фонда формируется в 2022 году с профицитом в сумме 1,850 млрд рублей, в 2023 году с дефицитом в размере 7,133 млрд рублей, в 2024 году с дефицитом в сумме 8,661 млрд рублей. При этом планируется, что в 2023 году бюджет фонда будет сбалансирован за счет использования остатка средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В проекте бюджета фонда предусматривается поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году в сумме 668,626 млрд рублей, в 2023 году - 715,164 млрд рублей и в 2024 году - 764,324 млрд рублей.

Предусматривается также, что остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2021 году межбюджетных трансфертов на субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан, направляются Фондом в 2022 году на выплаты по сформированным в 2021 году обязательствам перед работодателями, трудоустроившими безработных граждан, а также в объеме до 7 млрд рублей - на частичную компенсацию затрат работодателя на выплату зарплаты работникам из категории молодежи в возрасте до 30 лет.