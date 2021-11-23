Песков назвал незаконными возможные новые санкции США по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Кремль считает возможные новые санкции США в отношении "Северного потока - 2" незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить между двумя странами утраченный ранее диалог. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Санкции по "Северному потоку" - это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона", - констатировал он.

Разумеется, продолжил представитель Кремля, Москва относится к этому крайне негативно. "Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", - подытожил Песков.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в понедельник, что американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу доклад на основе закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) для возможного введения санкций за работу над проектом "Северный поток - 2". Он заявил, что "в докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток - 2". В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен.

Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе, который не был опубликован. По сведениям агентства Bloomberg, речь идет о судне Blue Ship. По словам источников агентства, Blue Ship включили в указанный список, поскольку судно было задействовано "в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством". По версии Bloomberg, Transadria базируется на Кипре, но якобы "считается российской подставной компанией".