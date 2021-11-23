Минцифры и "Яндекс" планируют запустить авторизацию через Единую систему идентификации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ и "Яндекс" планируют в ближайшее время запустить авторизацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме TAdviser Summit.

"Ряд пилотов уже идет. Вот с "Яндексом" мы должны в ближайшее время запустить авторизацию через ЕСИА", - отметил министр, отвечая на вопрос о сроках предоставления доступа коммерческим компаниям к ЕСИА.

ЕСИА - система для предоставления государственных и муниципальных услуг.