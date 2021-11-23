ЦБ с начала года направил в Генпрокуратуру данные о более 2,2 тыс. мошеннических сайтах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России с начала 2021 года направил в Генпрокуратуру информацию о более 2,2 тыс. мошеннических интернет-ресурсах с целью их проверки и последующего ограничения доступа к этим сайтам. Об этом на организованной Ассоциацией российских банков (АРБ) конференции заявил глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров.

"У нас с начала года на ноябрь 2021 года Банком России была направлена информация в Генеральную прокуратуру о более чем 2,2 тыс. мошеннических интернет-ресурсах для проведения проверочных процедур и последующем ограничением доступа", - сказал он.

В марте сообщалось, что Банк России в 2020 году инициировал блокировку свыше 7,6 тысяч мошеннических сайтов. Большая часть из них маскировалась под продажу авиа и железнодорожных билетов и обменники.