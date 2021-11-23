ЦБ отметил снижение доли мошенничеств через социальную инженерию в 2021 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Доля мошеннических операций с использованием методов социальной инженерии за три квартала 2021 года снизилась в РФ до 48%. За тот же период годом ранее этот показатель был равен 66%, заявил на организованной Ассоциацией российских банков (АРБ) конференции глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"Я хотел бы обратить внимание на показатели по социальной инженерии. В 2020 году за девять месяцев 66% всех операций без согласия было совершено методом социальной инженерии, в результате побуждения клиентов самостоятельного проведения операций путем обмана или злоупотребления доверия. В 2021 году за три квартала этот показатель снизился до 48%", - сказал он.

По словам Уварова, сократить долю таких мошеннических операций удалось благодаря адресной и планомерной работе по информированию населения о подобных схемах.