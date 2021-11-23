Федун: Россия сможет стать крупнейшим углеродно-нейтральным экспортером в мире

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский экспорт, в том числе нефти и газа, в ближайшие 30 лет может на 90% стать углеродно-нейтральным. Таким образом, Россия сохранит позиции крупнейшего экспортера. Такое мнение высказал председатель комитета по развитию пенсионных систем и социальному страхованию РСПП, заместитель председателя комитета по климатической политике и углеродному регулированию союза, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, выступая на международном форуме в РСПП.

"Мы проработали несколько сценариев развития экономики на ближайшие 15-30 лет. Мы, например, понимаем, что Россия может поставлять от 20% до 90% экспортной продукции, в первую очередь нефти и нефтепродуктов, газа и даже угля, с полностью или частично очищенным углеродным следом", - сказал он. Федун в своем выступлении отметил, что Россия обладает колоссальным лесным потенциалом для поглощения углекислого газа.

По его мнению, работа двигателя внутреннего сгорания на очищенном топливе гораздо более экологична по сравнению "с хваленой Tesla", так как при утилизации использованных батарей электродвигателя "будет выделяться значительное количество СО2". "Таким образом, Россия сможет сформировать рынок инновационной, климатически нейтральной продукции, в то же время являясь ее крупнейшим производителем и экспортером", - сказал он. Федун добавил, что России следует сосредоточиться на производстве традиционной продукции, "а не кидаться в сторону водорода".