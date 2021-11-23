Минцифры в начале 2022 года может представить план развития маркетплейса больших данных

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует представить план по развитию маркетплейса больших данных в начале 2022 года. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме TAdviser Summit.

"Мы сейчас "Госмаркет" обсуждаем как приложение "Гостеха". Наверное, сейчас нам надо обсуждать такой маркетплейс данных, потому что государство там разместит свои датасеты, возможно бизнес разместит свои датасеты для того, чтобы дать им возможность покупать это другим компаниям. Это такая новая задача, и я думаю, что в начале года мы какой-то план представим по ней", - отметил он.