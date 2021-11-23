Лавров назвал санкции против "Северного потока - 2" "вопиющим примером" действий Запада

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Санкции в отношении проекта "Северный поток - 2" являются вопиющим примером односторонних и политически мотивированных рестрикций стран Запада. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада, да большинством государств Запада во главе с американцами, политически мотивированных, односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд: по поводу и без повода, как говорится. И, конечно, вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком - 2", - отметил глава МИД РФ.

Он указал, что, таким образом, российские компании работают "в очень непростых условиях". "Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно. Руководствуемся задачами поддержания устойчивости отечественной экономики и финансовой системы", - подчеркнул Лавров. По его словам, Россия вместе с тем предлагает собственную позитивную повестку дня "для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интереса в международных экономических отношений без какой-либо дискриминации".

Все больше государств начинают понимать, что нужно создавать "страховочную сетку" от недоговороспособности стран Запада, добавил Лавров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в понедельник, что американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу доклад на основе закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) для возможного введения санкций за работу над проектом "Северный поток - 2". Он заявил, что "в докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток - 2". В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора - Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Это ведомство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.