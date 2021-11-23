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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Вице-президент Ирана: МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран не отклонялся от атомной программы

Мохаммад Эслами добавил, что "все вопросы между Ираном и МАГАТЭ являются техническими"

ТЕГЕРАН, 23 ноября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что Иран не отклонялся от заявленной атомной программы. Об этом сообщил во вторник по итогам переговоров с Гросси в Тегеране глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президент страны Мохаммад Эслами.

"В ходе нашего сегодняшнего диалога Гросси несколько раз подтвердил, что не выявлено никаких отклонений в ядерной программе Ирана", - сказал он. Выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

Эслами добавил, что "все вопросы между Ираном и МАГАТЭ являются техническими". "МАГАТЭ не будет рассматривать политические вопросы, а также проблему проникновения заговорщиков, которую враги устроили против мирной атомной программы Ирана", - отметил он. Ранее иранская сторона неоднократно призывала МАГАТЭ выступить с осуждением диверсий в отношении атомной инфраструктуры в исламской республике, включая попытку саботажа на объекте ОАЭИ в Кередже в июне.

В понедельник Гросси заявил, что в ходе контактов с иранской стороной надеется создать "эффективный канал для прямого диалога, который поможет МАГАТЭ возобновить необходимую инспекционную деятельность в этой стране". Его визит в Тегеран осуществляется перед возобновлением диалога по ядерной сделке в Вене, которое запланировано на 29 ноября. Во вторник он также проведет переговоры с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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