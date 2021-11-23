Облигации "Роснано" выросли после заявления Минфина о выполнении долговых обязательств

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Облигации "Роснано" растут после заявления Минфина о выполнении долговых обязательств в любом сценарии, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:37 мск, котировки облигаций "Роснано" 6-й серии выросли на 0,21% по отношению к уровню закрытия, до 100,16% от номинала, их доходность снизилась до 11,82% годовых, 7-й серии - на 0,44%, до 100,10% от номинала с доходностью до 12,9% годовых, 8-й серии - на 10%, до 95,37% от номинала, доходность опустилась до 24,54% годовых. Стоимость биржевых облигаций серии БО-002P-01 выросла на 2,63% - до 89,8 от номинала, серии БО-002P-03 - на 4,76%, до 83,91% от номинала с доходностью до 32,2% годовых, серии БО-002P-05 - на 4%, до 78% от номинала, их доходность - 21,46% годовых. Цена облигаций БО-002P-04 увеличилась на 0,81%, до 79,53% от номинала, что соответствует доходности 18,53% годовых.

22 ноября облигации "Роснано" после возобновления торгов на Мосбирже по состоянию 10:32 мск упали в цене на 5-20%, следует из информации торговой площадки.

Доходности бондов компании выросли до 12-47%.

На Мосбирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 млрд рублей.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.