Лавров заявил, что США блокируют работу ВТО в ожидании благоприятной для них ситуации

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. США будут блокировать работу Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО), пока не наступит благоприятная ситуация для Вашингтона. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам министра, Запад стал проигрывать в той системе глобализации, которую сам же создал, прежде всего, под руководством США. В частности, проигрывать КНР, которая играла по правилам, изобретенным западными коллегами, и стала вырываться вперед. "Тут же начались проблемы, которые Запад пытается решать опять-таки искусственно. И уже он не говорит о международном праве, а о правилах, на которые должен опираться миропорядок. Вот одним из таких правил - они об этом не говорят, но это очевидно - стало требование реформы ВТО, работу которой тем временем американцы по сути заблокировали", - отметил Лавров.

В частности, указал глава МИД, не функционирует орган по рассмотрению споров: "Там просто нет кворума. И США в одиночку блокируют назначение новых членов, чтобы этот кворум так и не появился, пока не наступит благоприятная для Вашингтона ситуация".

"И публичные заявления делаются, что реформа ВТО должна проводиться не кем-нибудь, а США и ЕС. А остальные участники просто остаются за скобками в расчете, что когда им новые правила предъявят, они станут их выполнять", - отметил министр.