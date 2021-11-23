"Деловая Россия" создала проект национального стандарта ESG для малого бизнеса

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" разработало проект национального стандарта ESG, адаптированного под компании из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом во вторник сообщила ответственный секретарь экспертного центра по ESG-трансформации "Деловой России" Екатерина Мереминская.

"У нас есть проект национального стандарта ESG именно для средних и малых компаний", - сказала она в ходе круглого стола в Общественной палате РФ о формировании единых подходов к ESG-повестке.

По словам Мереминской, основой для документа стали международные стандарты нефинансовой отчетности с учетом рекомендаций Центробанка и "зеленой" таксономии.

"Если крупный бизнес так или иначе придет туда [в ESG], особенно экспортеры, потому что их туда зовут инвесторы, они могут себе позволить отчитываться по крупным международным стандартам, то масса российского бизнеса, который также хочет быть ESG, <…> но не может себе такое позволить, потому что предприятие не многотысячное, а в пределах сотни человек, но им бы тоже хотелось - мы приготовили для них такой стандарт", - сказала она.

По данным сайта "Деловой России", экспертный центр ESG был запущен в экспертной палате бизнес-объединения в августе 2021 года. Он был создан для содействия формированию в российских компаниях практик, повышающих их ESG-показатели и способствующих достижению страной глобальных целей устойчивого развития ООН. Одна из задач экспертного центра - участие в формировании повестки устойчивого развития и перехода к "зеленой" экономике в России на госуровне.

Об ответственном финансировании

ESG-финансирование - особый подход к финансированию, который включает заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.