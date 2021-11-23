В Москве расширили меры поддержки промышленных предприятий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение расширить меры поддержки промышленных предприятий для компенсации затрат на покупку оборудования. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о предоставлении промышленным предприятиям дополнительных мер финансовой поддержки для компенсации затрат на приобретение оборудования и (или) прав на результаты интеллектуальной деятельности. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В рамках новой программы поддержки предприятия смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым на покупку нового оборудования, а также исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, включая программное обеспечение.

Объем поддержки будет рассчитываться исходя из размера процентной ставки по кредитному договору, но не более размера ключевой ставки Банка России (7,5%). При этом суммарный объем компенсации, предоставляемой субъекту промышленности, не может превышать 100 млн рублей в год. В отличие от существующих с 2012 года - постановление правительства Москвы от 20 апреля 2012 года № 152-ПП - субсидий, компенсирующих фактически произведенные и документально подтвержденные затраты на обновление основных фондов (на момент подачи заявки оборудование должно быть введено в эксплуатацию), новая программа финансовой поддержки позволит возмещать затраты на более раннем этапе закупки, монтажа и пуска-наладки оборудования.

"По оценкам, 1 рубль, предоставленный предприятиям в рамках данной программы, позволит привлечь в экономику города более 10 рублей инвестиций. Оператором программы определен Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Соглашения о реализации были заключены с 7 крупными кредитными организациями - Альфа-Банком, ВТБ, Газпромбанком, Промсвязьбанком, Россельхозбанком, Сбербанком и Совкомбанком", - отмечается в материалах.

В настоящее время Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет предприятиям льготные займы на модернизацию производства, закупку оборудования, развитие экспорта, научные разработки и другие цели. С 2017 года фонд выдал 31 заем на общую сумму порядка 3 млрд рублей.