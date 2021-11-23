Лавров: Запад в Глазго пытался обязать других отказаться от выбросов, а значит и развития

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Развитые западные страны, вошедшие в постиндустриальный режим, на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго очевидно пытались обязать остальных отказаться от загрязнения окружающей среды, а значит и от развития. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на международном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Налицо было стремление развитых стран Запада, которые уже вышли в постиндустриальный режим своей экономики, [добиться], чтобы остальные прекратили загрязнять, а стало быть прекратили развиваться. Баланс между интересами защиты климата, охраной окружающей среды и законными интересами социально-экономического развития стран, которые находятся на гораздо более низком уровне, был ключом в нашей позиции, и в итоге эта логика преобладала в Глазго и отражена в ее решениях", - указал глава дипведомства.

Министр заверил, что российская сторона будет и далее последовательно работать на международных площадках "в пользу сбалансированного, недискриминационного подхода к энергопереходу". "Будем настаивать на максимально полном учете особенностей всех без исключения государств", - резюмировал он.

13 ноября делегаты без малого 200 стран, участвовавших в COP26, с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума, одним из ключевых положений которых стало принятие правил имплементации статьи 6 Парижского соглашения, принятого в 2015 году. Предыдущий форум - COP25 - проходил в Мадриде в 2019 году и закончился провалом именно потому, что стороны не смогли прийти к договоренности по поводу того, как выполнять Парижское соглашение.

Контрпродуктивная политика Запада

По словам министра, Россия уверена в контрпродуктивности эгоистичной политики Запада в области развития мировой экономики.

"В целом я убежден в контрпродуктивности и бесперспективности эгоистичной политики наших западных партнеров и ее несовместимости с принципами широкого международного сотрудничества", - сказал Лавров.

Глава дипведомства указал, что посредством работы в ООН и Всемирной торговой организации (ВТО) РФ противодействует попыткам изменить правила многосторонней торговой системы. Кроме того, по его словам, Россия работает и в Группе двадцати. G20 "является достаточно уникальным механизмом, поскольку, с одной стороны, являет собой понимание, что "семерка" в ее прежней ипостаси уже не в состоянии решать задачи таким образом, как она это делала еще 15-20 лет назад", констатировал он. "С другой стороны, - продолжил министр, - создание Группы двадцати означает и признание тенденции многополярности в современном мире, поскольку БРИКС полностью всем своим членским составом участвует в "двадцатке", и целый ряд стран, которые в Группу двадцати входят, разделяют позицию прежде всего бриксовской "пятерки" с точки зрения необходимости отстаивать справедливость не на словах, а в практических делах в том, что касается развития мировой экономики".

Глава МИД РФ также затронул область информационно-коммуникационных технологий, которые внедряются во все сферы жизнедеятельности. "Это создает и вызовы, и риски, в том числе для государств, для бизнеса и для человека. На дипломатической арене мы выступаем за то, чтобы обеспечивать и здесь равноправие и учет интересов всех участников, и противодействуем попыткам крупных технологических компаний монополизировать глобальные цифровые рынки, а такие попытки мы наблюдаем достаточно регулярно", - добавил глава российского дипведомства.

По его словам, Россия убеждает западных коллег в необходимости налаживать совместные действия как для купирования негативного воздействия на экономику и политику, так и для рационального использования огромных возможностей в этой сфере, которые открываются в связи с новыми технологическими прорывами.