Пользователи сервиса "Яндекс Go" могут столкнуться с проблемами при оплате через Apple Pay

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пользователи сервиса "Яндекс Go" могут столкнуться с трудностями при оплате через Apple Pay. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с оплатой Apple Pay. Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее пользователи сообщали о сбоях в работе сервисов компании, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.