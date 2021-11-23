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Пользователи сервиса "Яндекс Go" могут столкнуться с проблемами при оплате через Apple Pay

В "Яндексе" сообщили, что работают над проблемой

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пользователи сервиса "Яндекс Go" могут столкнуться с трудностями при оплате через Apple Pay. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

"У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с оплатой Apple Pay. Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее пользователи сообщали о сбоях в работе сервисов компании, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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