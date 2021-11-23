В Москве предоставили льготы инвестпроекту по созданию технопарка около Курского вокзала

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили льготы инвестиционному проекту по созданию технопарка рядом с Курским вокзалом. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта проекту по созданию технопарка "Курский". Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данный статус позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5% вместо стандартных 17%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю.

Технопарк "Курский" будет создан в районе Курского вокзала на земельном участке площадью 0,7 га по адресу: Верхняя Сыромятническая улица, д. 7, стр. 1 и 10. Ранее на этом месте был расположен Московский насосный завод, основанный в 1934 году.

"Для размещения технопарка планируется строительство нового корпуса площадью 25,3 тыс. кв. м, в котором будут созданы "чистые" комнаты, центр прототипирования, коворкинг и лектории. Технопарк будет предназначен для размещения компаний, специализирующихся на проведении научных исследований и разработок, в том числе в сфере фармакологии, химической промышленности и IT", - отмечается в материале.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 1,6 млрд рублей. Ожидается, что в технопарке "Курский" будет создано не менее 190 рабочих мест.