Более 2,7 млн сеянцев деревьев высадили в Приморье в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Более 2,7 млн сеянцев деревьев разных пород высадили в Приморье в рамках промышленных посадок в рамках регионального проекта "Охрана окружающей среды Приморского края" нацпроекта "Экология" в 2021 году. Об этом во вторник сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Промышленные высадки деревьев - это основной вид возобновления лесных насаждений в регионе. Они осуществляются в плановом порядке. Чаще всего при лесовосстановлении используют кедр корейский. В последние несколько лет стали практиковать высадку дуба монгольского. С начала года более 2,7 млн сеянцев деревьев разных пород высадили в Приморье", - пояснил глава Приморской база авиационной, наземной охраны и защиты лесов Константин Степанов, слова которого приводит пресс-служба.

В рамках регионального проекта в этом году выполнены посадки на площади 345 гектаров - это примерно 1,2 млн сеянцев. Арендаторы лесных участков высадили около 588 тыс. сеянцев на площади 186 гектаров. Еще почти 1 млн деревьев высадили геологи, строители, электросетевые компании и прочие участники рынка, которые вели вырубку леса для своей деятельности.

"Помимо плановых лесовосстановительных работ регион принял активное участие в международных и всероссийских лесовосстановительных акциях, среди которых акция "Сад памяти" и "Сохраним лес", - добавили в пресс-службе.