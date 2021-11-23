Минцифры и Минпромторг обсуждают требование о совместимости российских ПО и процессоров

МОСКВА, 23 ноября./ТАСС/. Минцифры и Минопромторг России обсуждают требование об обязательной совместимости российского программного обеспечения (ПО) из соответствующего реестра и российских процессоров. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме TAdviser Summit.

"Мы будем требовать совместимость, будет это не одномоментно, мы дадим соответствующие сроки, мы сейчас с Минпромторгом как раз это обсуждаем", - отметил министр.

Точных сроков введения такого требования министр не назвал. "До конца года мы должны с Минпромторгом эту модель общую сбить", - добавил он.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала о том, что ознакомилась с протоколом состоявшегося совещания Минцифры с участниками рынка по вопросу обеспечения совместимости российского ПО с отечественным радиоэлектронным оборудованием. Из документа следует, что Минцифры совместно с Минпромторгом введет в перечень обязательных требований для включения в реестр радиоэлектроники необходимость совместимости с софтом, разработанным под процессоры на архитектуре x86 (Intel) и x64 (Intel и AMD).

Также, по данным газеты, Минцифры предложило ассоциациям разработчиков ПО и АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" (ЦКИКТ) подготовить таблицу совместимости отдельных классов отечественного софта с российским оборудованием и разработать дополнительные требования к ПО по совместимости для включения в реестр Минцифры.