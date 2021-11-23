Санду высказалась за привлечение румынских поставщиков электроэнергии на рынок Молдавии

КИШИНЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду выразила заинтересованность в привлечении румынских поставщиков электроэнергии на рынок республики, которые, по ее словам, могут составить конкуренцию принадлежащей "Интер РАО" электростанции "Молдавская ГРЭС" (Приднестровье). Об этом она сказала в своем выступлении во вторник после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

"Мы заинтересованы в завершении проекта по подключению линий электропередачи Сучава (Румыния) - Бельцы (Молдавия). Мы также поддерживаем приход румынских поставщиков электроэнергии в Республику Молдова, что будет стимулировать конкуренцию на рынке, где все еще доминируют монополии", - говорится в выступлении, которое опубликовала пресс-служба президента.

Санду сообщила, что вскоре в Молдавии начнется строительство линии электропередачи высокого напряжения Кишинев - Вулканешты. Ранее к молдавскому городу Вулканешты была подведена ЛЭП из румынского города Исакча. Этот проект финансирует Всемирный банк.

Сегодня главным поставщиком электроэнергии в Молдавию выступает "Молдавская ГРЭС". Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются примерно в 1 100 МВт, из которых 800 МВт потребляет правый берег Днестра, а остальное - непризнанное Приднестровье.

ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая в 2005 году вошла в состав "Интер РАО", - одна из крупнейших тепловых станций на юго-западе бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы. Установленная мощность электростанции составляет 2 520 МВт. Основными видами топлива являются газ и уголь.