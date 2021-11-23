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Минфин не будет проводить 24 ноября аукционы по размещению ОФЗ

Такое решение принято в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ не будет проводить 24 ноября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 ноября 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - отмечает Минфин.

17 ноября Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года на сумму 1,309 млрд руб. и облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года на сумму 20 млрд руб.

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