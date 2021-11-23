Проектирование сети малых городов на Енисее начнут в Красноярском крае в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Проектирование шести новых малых городов, которые планируются создать на берегах Енисея, начнется в Красноярском крае 2022 году. Об этом во вторник сообщил руководитель проекта Евгений Пащенко на конференции "Новые малые города Сибири - как драйверы развития Енисейской агломерации и Арктики".

Проект предполагает создание вдоль Енисея агломерации из шести городов с целью развития северных территорий края и Арктики.

"В следующем году у нас по плану начнется проектирование этих городов <...>. Малые города будут располагаться начиная с Бирюсы и вплоть до Диксона. Они являются некими опорными пунктами для развития территории", - сказал Пащенко.

Условные названия новых городов - "Бирюса", "Лесосибирск", "Дубчес", "Турухан", "Норильск", "Диксон". Он пояснил ТАСС, что пока это лишь географические, произвольные обозначения для привязки к месту, на самом деле новые города будут находиться на удалении от реальных населенных пунктов с такими названиями.

"Они могут находиться и на 100 и на 300 км от этих городов", - сказал он агентству. Градообразующими предприятиями новых населенных пунктов должны стать индустриальные парки. Так, город "Бирюса" будет здравницей, где будет профилакторий и индустриальный парк, направленный на переработку биосырья. "Лесосибирск" - чисто промышленное направление, для него сейчас рассматривается место на правом берегу Енисея на съезде со строящегося Высокогорского моста.

Пащенко подчеркнул, что это пилотные малые города для отработки технологий, которые понадобятся для развития территорий Сибири, обеспечения транспортировки грузов по Енисею, Северному морскому пути.