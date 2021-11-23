Лавров и Шохин подписали соглашение о сотрудничестве между МИД и РСПП

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин подписали во вторник соглашение о сотрудничестве между МИД и РСПП.

Церемония подписания прошла в Доме приемов МИД России после выступления Лаврова на международном форуме РСПП, затрагивающем вопросы реализации внешнеэкономических интересов страны.

Лавров при этом отметил, что Министерство иностранных дел и РСПП сотрудничают во многих аспектах, в том числе в непростых условиях пандемии коронавируса.