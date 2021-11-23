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ФАС предложила считать недобросовестной конкуренцией занижение ПСК со стороны банков

При выявлении таких случаев на первом этапе можно было бы выносить предупреждение банку, отметили в ФАС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров предложил считать искусственное занижение полной стоимости кредита (ПСК) со стороны банков недобросовестной конкуренцией. Такая мера может быть принята в случае поддержки со стороны банковского сообщества, уточнил замглавы ФАС.

"Можно ли просить Ассоциацию российских банков, я сейчас говорю об алгоритме, провести соцопрос своих участников о том, является ли неточное указание ПСК преимуществом для тех банков, если они ПСК занижают, перед теми, кто указывает ее (ПСК - прим. ТАСС) точно? Если это так и банки с этим согласятся, тогда у нас появляется инструмент - при обнаружении занижения ставки ПСК любым другим банком квалифицировать это как акт недобросовестной конкуренции. Если я правильно помню, это статья 14.2 "Введение в заблуждение потребителя относительно потребительских свойств продукта". Соответственно, на наших совместных комиссиях с Центральным банком мы эти случаи можем рассматривать и пресекать", - сказал Кашеваров на конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).

Он уточнил, что при выявлении таких случаев на первом этапе можно было бы выносить предупреждение банку.

В свою очередь, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что идея заслуживает проработки. "Мы со своей стороны готовы, потому что это может быть дополнительным инструментом воздействия на недобросовестное поведение", - сказал он.

Президент АРБ Гарегин Тосунян также поддержал предложение, заявив о готовности помочь с проведением опроса среди банковского сообщества.

Расчет полной стоимости кредита

Полная стоимость кредита учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. При этом, помимо связанных с кредитом дополнительных услуг вроде страховки, банки могут предлагать потребителям добровольные дополнительные услуги, которые не связаны с параметрами кредита и возможностью его получения. Сейчас плата за такие услуги не включается в расчет ПСК. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать среднерыночное значение ПСК (его рассчитывает ЦБ), увеличенное более чем на треть.

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