Лавров: россияне оценили помощь бизнеса в вывозе граждан из-за границы в начале пандемии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил помощь российского бизнеса в вывозе граждан РФ из-за границы во время пандемии коронавируса, подчеркнув, что россияне оценили усилия предпринимателей по возвращению соотечественников.

"Более 300 тыс. россиян удалось вернуть [во время пандемии в Россию], и особое значение имела организация такой работы в тех странах, куда не было регулярных рейсов, и в тех странах, где оказались не сотни, не тысячи, а буквально несколько человек. Эта кропотливейшая работа была сделана во многом благодаря той помощи, которую организовали наши друзья из РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей - прим. ТАСС). Это лишь один такой яркий пример, он воспринимался очень эмоционально нашим населением", - сказал он на международном форуме, организованном РСПП.

Лавров также отметил, что между российскими дипломатами и бизнесом установлено тесное сотрудничество, которое продолжилось и в пандемию.

"За два года после начала пандемии наши традиционные тесные связи, которые были нацелены на обеспечение недискриминационного подхода российскому бизнесу на международной арене и дипломатического сопровождения крупных инвестиционных проектов на всех континентах, по большому счету, нашей планеты и многие другие менее масштабные совместные усилия, которые предпринимались, все это было дополнено огромной работой", - добавил министр.

В ходе форума глава МИД РФ также наградил за взаимодействие с министерством и помощь в вывозе граждан России из-за границы во время пандемии ряд руководителей крупных российских предприятий, в число которых вошли бизнесмены Михаил Гуцериев и Виктор Вексельберг, а также президент РСПП Александр Шохин.