ВТБ устранил перебои в работе своего онлайн-сервиса

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Все ограничения в работе сервиса "ВТБ Онлайн" устранены, сообщили ТАСС в пресс-службе банка ВТБ.

"Все ограничения в работе "ВТБ Онлайн" устранены, приложение работает в полном объеме. Еще раз приносим нашим клиентам извинения за неудобства. Мы работаем над повышением производительности IT-систем банка, которые позволят нашим пользователям работать в "ВТБ Онлайн" удобнее и быстрее", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что клиенты ВТБ могут столкнуться с трудностями при попытке входа в онлайн-сервис банка - "ВТБ Онлайн". В официальном аккаунте кредитной организации в Twitter отмечалось, что возможны ошибки при входе в "ВТБ Онлайн".