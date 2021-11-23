Число продавцов на удмуртском маркетплейсе выросло в три раза за год

ТАСС, 23 ноября. Число компаний-продавцов на созданном удмуртскими властями маркетплейсе - электронной площадке для торговли - выросло с сентября прошлого года в 3,2 раза, до почти 390, рассказал ТАСС во вторник первый вице-премьер республики Константин Сунцов.

"Продолжает развиваться наш собственный маркетплейс udmmarket. Сейчас здесь размещено 3 251 товаров и услуг от 384 производителей. Заказы поступили из 35 стран на сумму более 200 млн рублей. Больше всего покупателей из России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, США, Германии, Франции, Армении, Сингапура", - рассказал Сунцов.

По его словам, в этом году маркетплейс начал регистрировать производителей из разных регионов России и других стран. "Здесь уже создают свои магазины IT-компания из Великобритании, обувная фабрика из Перми, завод по производству спецодежды из Казани, производитель электроники из Индии и два медицинских производителя из Южной Кореи", - отметил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что летом 2020 года в Удмуртии создали свой маркетплейс, к осени количество продавцов на нем выросло до 130, они представили на площадке более 1,2 тыс. товаров. Маркетплейс работает по моделям b2b, b2c и m2m. Последняя, в частности, позволяет производителям, работающим на площадке, автоматически попасть на витрины eBay и Etsy, с которыми у площадки заключены партнерские соглашения.