Минимальная пенсия в Москве в 1,5 раза превысила уровень федеральных гарантий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минимальная пенсия неработающим пенсионерам в Москве за счет городской доплаты в 1,5 раза превышает уровень федеральных гарантий. Об этом сообщила во вторник в ходе заседания комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Городская доплата увеличивает минимальный размер пенсии неработающим пенсионерам в 1,5 раза относительно уровня, который гарантируется федеральным законодательством", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что в проекте закона о бюджете самой крупной по объему выплатой в Москве является доплата к пенсии неработающим пенсионерам, на эти цели в бюджете предусмотрено 169 млрд рублей. С 1 января 2022 года предусмотрена индексация регионального социального стандарта на 4,8% - на уровень прогнозного роста среднего трудового дохода.

"Важно помнить, что эти выплаты не являются единственным источником социальной поддержки граждан старшего поколения. В бюджете Москвы предусмотрен широкий спектр мер социальной поддержки, осуществляемых в натуральном выражении. Это и льготы по оплате жилья, коммунальных услуг, компенсация телефонной связи, бесплатный проезд в городском пассажирском и пригородном транспорте, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов. А также бесплатные санаторно-курортные путевки, проезд к месту лечения и обратно, льготное лекарственное обеспечение", - добавила Зяббарова.

Кроме того, в расходной части бюджета предусмотрены средства на оказание денежной, продовольственной, вещевой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. "Это еще 6,5 млрд рублей, направляемых в том числе на поддержку граждан старшего поколения", - заключила Зяббарова.